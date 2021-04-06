РФ и США раскрыли количество своих ядерных боеголовок

https://static.news.ru/photo/966ba5e4-96ea-11eb-8052-96000091f725_660.jpg Фото: mil.ru

РФ и США впервые после продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3) передали друг другу данные о количестве ракет и ядерных боеголовок, передаёт Госдеп. Обе державы обмениваются подобной информацией каждые шесть месяцев. В прошлый раз Москва и Вашингтон «померились» размерами арсеналов по состоянию на 1 сентября 2020 года. Согласно статистике, за полгода РФ увеличила количество ядерных боеприпасов на девять, а США — сократили на 100.

Согласно новой информации по состоянию на 1 марта 2021-го, Кремль развернул 517 межконтинентальных баллистических ракет (МБР), МБР на подводных лодках и тяжёлых бомбардировщиках (в сентябре было 510), у США — 651 (675). У РФ на этих носителях располагались 1456 боеголовок (1447 в сентябре), у США — 1357 (1457), пишет РИА Новости со ссылкой на Госдеп.

Развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок у ВС РФ 767 (764), у США — 800 (показатель с сентября 2020-го не изменился).

Соглашение о продлении Договора об СНВ вступило в силу 3 февраля, Россия и США обменялись соответствующими нотами. Документ сменил истекший в декабре 2009-го СНВ-1. Изначально он заключался на 10 лет и был продлён по согласию сторон ещё на пять лет. Срок действия СНВ-3 заканчивался 5 февраля 2021-го. Теперь его продлили до 5 февраля 2026-го. Во время холодной войны у США и РФ было около 10 тысяч ядерных боеголовок, сейчас их число сокращено до нескольких тысяч, они договариваются о сокращении до 1,5 тысячи штук. Китай же за это время нарастил арсенал с 320 боеголовок до одной тысячи, из них действующих только 100.

Ранее NEWS.ru сообщал, что МБР УР-100Н УТТХ могут остаться на службе ещё на три года. По словам генерального конструктора НПО машиностроения Александра Леонова, в этом направлении проводится целый комплекс работ. Леонов добавил, что процесс плановой замены МБР УР-100Н УТТХ на ракеты ЯРС продолжается, если раньше их было 150, то сейчас — 50.