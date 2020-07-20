С-400 отразили условную атаку дронов на Черноморское побережье

Кубанские расчёты зенитно-ракетных систем С-400 и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С1» отбили условные удары крылатых ракет и беспилотников. Атака на критически важные объекты Черноморского побережья велась в рамках внезапной проверки боеготовности ВС РФ.
Зенитно-ракетная часть четвёртой армии ВВС и ПВО ЮВО, дислоцированная на Кубани, была поднята по сигналу «тревога» в рамках внезапной проверки и совершила марш на боевые позиции, — цитирует пресс-службу Южного военного округа РИА Новости.
В ходе манёвров зенитчики отработали более десяти нормативов, в том числе выполнение задач в условиях применения противником оружия массового поражения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь» в Ленинградской области отразили атаку условного противника крылатыми ракетами в рамках объявленной президентом РФ Владимиром Путиным проверки боеготовности российских Вооружённых сил. ЗРПК успешно провели тренировку отражения «воздушных налётов условных малоразмерных и маловысотных целей».