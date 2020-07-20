С-400 отразили условную атаку дронов на Черноморское побережье

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Черноморский флот начал наблюдение за американским эсминцем ВМС Porter, который зашёл в воды Чёрного моря. Эсминец будет участвовать в учениях Sea Breeze 2020.

Эти учения проводятся уже в 20-й раз совместно с Украиной. В этом году они состоятся с 20 по 26 июля. В них примут участие военнослужащие и техника из девяти стран:...