https://static.news.ru/photo/3c06c944-2e18-11ea-8c3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Российские войска стратегического назначения (РВСН) в 2020 году планируют провести свыше 200 манёвров, сообщили представители Минобороны РФ. Учения пройдут в Оренбургской и Иркутской областях.

В ведомстве напомнили, что в 2019-м ракетчики приняли участие в аналогичном количестве тренировок. Они проходили на маршрутах боевого дежурства ракетных полков подвижных комплексов, пишет «Интерфакс».

Накануне замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что началось серийное производство перспективного ракетного комплекса с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард».

В 2020 году планируется заключить контракты на изготовление подвижных комплексов «Ярс» для перевооружения трёх ракетных полков и на изготовление подвижного комплекса командных ракет «Сирена-М».

Как писал NEWS.ru, первый ракетный комплекс стратегического назначения с блоком «Авангард» 27 декабря встал на боевое дежурство. Об этом глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ. Владимир Путин представил «Авангард» вместе с другими системами оружия в послании Федеральному собранию в марте 2018 года. Президент тогда рассказал, что этот боевой блок способен развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука.