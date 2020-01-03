Российские войска стратегического назначения (РВСН) в 2020 году планируют провести свыше 200 манёвров, сообщили представители Минобороны РФ. Учения пройдут в Оренбургской и Иркутской областях.
В ведомстве напомнили, что в 2019-м ракетчики приняли участие в аналогичном количестве тренировок. Они проходили на маршрутах боевого дежурства ракетных полков подвижных комплексов,
Накануне замминистра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил, что началось серийное производство перспективного ракетного комплекса с гиперзвуковым планирующим блоком «Авангард».
В 2020 году планируется заключить контракты на изготовление подвижных комплексов «Ярс» для перевооружения трёх ракетных полков и на изготовление подвижного комплекса командных ракет «Сирена-М».
Как писал NEWS.ru, первый ракетный комплекс стратегического назначения с блоком «Авангард» 27 декабря встал на боевое дежурство. Об этом глава Минобороны генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту РФ. Владимир Путин представил «Авангард» вместе с другими системами оружия в послании Федеральному собранию в марте 2018 года. Президент тогда рассказал, что этот боевой блок способен развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука.
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