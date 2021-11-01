Путин призвал ускорить развитие морской авиации

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно учитывать наращивание военно-морских сил иностранных государств и быстрее развивать отечественную морскую авиацию с перспективными летательными аппаратами и средствами поражения. Слова главы государства приводит телеканал «Звезда».

Учитывая наращивание состава военно-морских сил иностранных государств за счёт поставок современных атомных подводных лодок, авианесущих и ударных кораблей, беспилотных кораблей, нам нужно более высокими темпами развивать морскую авиацию, прежде всего за счёт оснащения ВМФ перспективными летательными аппаратами и авиационными средствами поражения, масштабной модернизации имеющихся систем, — сказал президент на совещании с руководством Минобороны РФ и представителями ОПК.

Путин также отметил, что ВМФ России пополнился 49 новыми кораблями и катерами. К 2027 году планируется обновить вооружение на 70%.

Ранее контр-адмирал Аркадий Наварский сообщил, что в ближайшие годы на вооружение Тихоокеанского флота ВМФ России (ТОФ) должны поступить четыре новых атомных подлодки проекта 955 «Борей-А» и проекта 885M «Ясень-М». Он отметил, что их строительство почти завершено.