https://static.news.ru/photo/28f7b0f8-32ef-11ea-8144-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин на борту ракетного крейсера Маршал Устинов после окончания совместных учений Северного и Черноморского флотов в Черном море Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Военно-морской флот на территории Чёрного моря провёл крупное и успешное учение. С таким заявлением в четверг, 9 января, выступил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил хорошие результаты по организации учений в Чёрном море, в которых приняли участие Черноморский флот и Северный флот. Путин поблагодарил личный состав ВМФ, Минобороны и Генштаб.

Президент выступил со словом на открытии заседания в Черноморском высшем военно-морском училище имени Нахимова.

Николай Анатольевич (главком ВМФ Николай Евменов), хочу поблагодарить Вас, министра обороны и Генштаб, кто готовил это учение и организовывал его и проводил, весь личный состав с хорошими результатами работы сегодня в море. Передайте мои самые наилучшие пожелания и благодарности, — приводит слова Путина «Интерфакс».

Кроме того, на заседании с докладом президенту выступил глава ВМФ. В частности, Евменов сообщил, что в учениях задействовали 31 боевой корабль и 22 судна обеспечения. По словам главы флота, техника продемонстрировала свою надёжность, а личный состав — профессионализм.

Ранее NEWS.ru писал, что российские войска стратегического назначения (РВСН) в 2020 году планируют провести свыше 200 манёвров, сообщили представители Минобороны РФ. Учения пройдут в Оренбургской и Иркутской областях.