Путин: гиперзвуковые ракеты «Циркон» скоро встанут на боевое дежурство

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Гиперзвуковые ракеты «Циркон» в ближайшем будущем встанут на боевое дежурство, заявил президент РФ Владимир Путин во время своего ежегодного послания Федеральному посланию. Он добавил, что тяжёлую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Сармат» примут на вооружение в 2022-м. Говоря о международной повестке, президент отметил, что Москва предлагает мировому сообществу обсудить стратегическую и глобальную стабильность, создать среду бесконфликтного существования.

По его словам, у российской стороны есть собственные интересы, она готова отстаивать их в рамках международного права, как это делают другие государства. Путин обратил внимание, что РФ ведёт себя сдержанно, но Запад продолжает «цеплять» её при любых обстоятельствах. Кроме того, он пообещал, что на любые провокации извне будет быстрым и жёстким. Те, кто попытается направить свои усилия против страны, почувствуют это на себе.

Путин выразил надежду на то, что ни одна страна не решится пересечь красную черту в отношениях с РФ. Президент подчеркнул, что Москва сама определит, где будет проходить такая линия. Он также добавил, что организаторы любых провокаций против РФ «пожалеют так, как давно уже ни о чём не жалели».

Во время выступления лидер затронул и тему экономического развития РФ. По его словам, власти РФ начнут стимулировать частных инвесторов поддерживать создание новых рабочих мест в стране. Лидер поручил кабмину РФ в течение месяца представить дополнительные предложения по поддержке малого и среднего предпринимательства (МСП). Среди них — налоговое стимулирование, доступное кредитование, расширение рынков сбыта продукции, в том числе за счёт закупок со стороны крупных государственных предприятий.

Путин также призвал оказать помощь субъектам РФ с высокой коммерческой задолженностью. Он предложил весь объём коммерческих долгов регионов, превышающих 25% их собственных доходов, заместить бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029-го. Президент предложил реструктуризировать бюджетные кредиты, предоставленные субъектам РФ в 2020-м для реализации мер, связанных с противодействием эпидемии COVID-19.