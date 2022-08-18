«Предупреждение Западу»: британский журналист о новой подлодке РФ «Арктур» The Sun: проект подлодки «Арктур» России является предупреждением Западу

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Обозреватель британской газеты The Sun Тарик Тахир заявил, что презентация концепт-проекта российской подлодки «Арктур» обеспокоила западных журналистов. Он отметил, что субмарина является «злодейским» предупреждением Западу. По его словам, дизайн будущей подлодки напомнил ему стилистику фильмов о Джеймсе Бонде, он назвал его «радикальным».

Россия представила свою самую передовую подводную лодку-невидимку Arcturus, оснащенную 12 ядерными ракетами и беспилотниками, чтобы предупредить Запад. Поразительное в дизайне то, что она имеет наклонный внешний корпус с наклонными бортами и плавными линиями, — рассказал Тахир.

Он добавил, что судя по название, Россия планирует использовать новую подводную лодку в Арктике.

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев после посещения форума «Армия-2022» заявил о высоком уровне обороноспособности России. Об этом, по его мнению, свидетельствуют образцы техники и технологий, продемонстрированные на открытых и закрытых площадках экспозиции.

В рамках форума Медведев посетил павильон Роскосмоса, где замглавы Совбеза ознакомился с макетом будущей российской орбитальной станции. Форум «Армия-2022» проходит с 15 по 21 августа в более чем 30 регионах страны, в нём принимают участие военные делегации из 70 стран.