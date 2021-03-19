Посол США заявил, что Турция должна отказаться от С-400

https://static.news.ru/photo/0695bbf0-88d3-11eb-b20e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отказ Турции от российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 является единственным путём решения разногласий по этому вопросу с Соединёнными Штатами. Об этом заявил посол США в Турции Дэвид Саттерфилд.

Турция должна отказаться от С-400. Это единственное решение, которое мы сможем отстоять в Конгрессе США, — цитирует газета Bir Gun Саттерфилда.

Он уточнил, что это требование соответствует американскому законодательству, а не является «личным подходом».

Ранее глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир сообщил, что Анкара рассматривает возможность приобретения у России второго полка ЗРС С-400.

РФ и Турция в 2017 году заключили контракт на поставку комплексов С-400. Страна стала первой из блока НАТО, которая приобрела С-400. Это решение вызвало негативную реакцию Вашингтона и Североатлантического альянса в целом.

Как писал NEWS.ru, угрозы Вашингтона применить санкции не пугают зарубежные страны, покупающие российские ЗРС С-400. Всё дело в их боевых «смертоносных» качествах, сообщили американские эксперты. Российские зенитные ракетные системы могут использоваться «для поражения самолётов, крылатых и баллистических ракет, а также применяться против наземных объектов». Это делает их желанной покупкой на рынке оружия, считает американское издание 19FortyFive. Ракеты комплекса также способны поражать цели на дальности до 400 километров и на высоте до 30 километров при интенсивном огне противника. Издание напоминает, что несмотря на угрозы США применить санкции, С-400 «Триумф» приобретают зарубежные страны, в частности Индия и Турция.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что российская зенитная ракетная система С-400, которую Турция купила у РФ, несовместима с технологиями НАТО. Он добавил, что данные комплексы могут угрожать авиации Блока.