Политолог объяснил страх США перед новым экранопланом России

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Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал публикацию американских журналистов о «морском монстре» из России.

По его словам, опасения американских экспертов в отношении нового российского экраноплана вполне обоснованы, так как это перспективная платформа, уже имеющая традиции.

Всё начиналось с «Каспийского монстра», затем был создан экраноплан-ракетоносец «Лунь», и его характеристики удивляли западный мир. Это по характеристикам что-то между катером и самолётом на воздушной подушке, — пояснил он.

Кошкин отметил, новый проект по тактико-техническим характеристикам будет на порядок выше «Луни». Вес платформы составит примерно 50 тонн. Она сможет нести полезную нагрузку весом в девять тонн, передаёт радио Sputnik.

Как ранее NEWS.ru, ранее журналисты в США опубликовали материал о создаваемом в РФ тяжёлом аварийно-спасательном экраноплане «Чайка» А-050. Судно американские СМИ назвали «морским монстром».