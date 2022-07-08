Подлодку «Белгород» в связке с «Посейдоном» назвали триумфом Военный эксперт Литовкин назвал триумфом работу подлодки «Белгород» в связке с «Посейдоном»

Фото: Минобороны РФ

Военный эксперт Дмитрий Литовкин в беседе с NEWS.ru рассказал, в чем заключается уникальность новой подводной лодки РФ «Белгород» и в чем преимущество торпед «Посейдон» перед зарубежными аналогами. Он напомнил, что прорывной характер данной разработки подтверждает «вой», начавшийся по этому поводу на западе.

«Белгород» сейчас, достаточно прорывная подлодка. Это субмарина специального класса, способная нести под кормой глубоководные аппараты. Также она способна применять средства поражения на глубине около 500 метров. Для справки, обычно глубина запуска ракет и торпед у субмарин ограничивается 50 метрами. Об ее уникальности говорит и «вой», поднятый на западе, — заявил Литовкин.

Также эксперт отметил, что у большинства подводных лодок в мире глубина запуска ракет и торпед составляет всего 50 метров, а в случае с «Белгородом» — 500 метров.

«Посейдон» вообще гениальное изделие. Это по факту не торпеда, а глубоководный дрон. Основное его преимущество, это способность после доставки его подводной лодкой к месту назначения, залегать на дно, переходить в спящий режим и ожидать команды на активацию, для дальнейшего поражения цели. То есть, как пример, «Посейдон» может спокойно лежать, лет 10, на дне рядом со статуей свободы и совершенно спокойно при получение команды из штаба, незаметно для американских радарных систем, успешно поразить гавань Нью-Йорка, — подчеркнул собеседник.

Ранее на предприятии «Севмаш» сообщили, что первая подводная лодка спецназначения — носитель «Посейдонов» «Белгород» — передана Военно-морскому флоту России. Она спроектирована АО «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» и построена АО «ПО «Северное машиностроительное предприятие». Корабль предназначен для решения разноплановых научных задач, проведения поисково-спасательных операций, а также может использоваться как носитель спасательных глубоководных и автономных необитаемых подводных аппаратов.