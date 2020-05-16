Подлодка «Князь Владимир» войдёт в боевой состав Северного флота в июне

https://static.news.ru/photo/25d7da58-9742-11ea-9568-fa163e074e61_660.jpg Подводная лодка «Князь Владимир» Фото: MOD Russia​​​​​​​/Global Look Press

Атомная стратегическая подводная лодка «Князь Владимир» может войти в боевой состав Северного флота РФ в июне.

Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на информированный источник. Как ранее сообщал Северный флот, 13 мая «Князь Владимир» вышел в Белое море на контрольные испытания, которые продлятся несколько дней. В их ходе будет проверено качество устранения ранее выявленных замечаний.

Если не будет никаких замечаний, подлодку планируется принять в состав флота в ближайшее время. Вероятнее всего, в июне, — сообщает источник.

Поступление «Князя Владимира» в боевой состав командующий Северным флотом Александр Моисеев анонсировал в феврале 2020 года.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российские военные моряки совершат арктический поход по Северному морскому пути. По данным пресс-службы Северного флота, во время плавания планируется организовать несколько тактических учений по обороне. Они пройдут в северных российских регионах и по трассе Севморпути.