Подлодка «Князь Владимир» войдёт в боевой состав Северного флота в июне

Атомная стратегическая подводная лодка «Князь Владимир» может войти в боевой состав Северного флота РФ в июне.
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Если не будет никаких замечаний, подлодку планируется принять в состав флота в ближайшее время. Вероятнее всего, в июне, — сообщает источник.
Поступление «Князя Владимира» в боевой состав командующий Северным флотом Александр Моисеев анонсировал в феврале 2020 года.
Ранее NEWS.ru писал о том, что российские военные моряки совершат арктический поход по Северному морскому пути. По данным пресс-службы Северного флота, во время плавания планируется организовать несколько тактических учений по обороне. Они пройдут в северных российских регионах и по трассе Севморпути.
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