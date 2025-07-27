День Крещения Руси, отмечаемый 28 июля, — это праздник в честь исторического события 988 года, когда князь Владимир крестил жителей Киева, положив начало христианству как государственной религии. Это решение определило духовное и культурное развитие Руси, заложив основы ее письменности, искусства и единства. С 2010 года праздник имеет официальный статус и символизирует преемственность веры, общие культурные корни и духовное возрождение. В этот день по всей стране звонят колокола, напоминая о значении выбора, определившего судьбу целого народа.

Вы можете поздравить родных и близких, братьев и сестер во Христе с этим светлым праздником, отправив им электронную открытку. Это можно сделать совершенно бесплатно.

День Крещения Руси — праздничные открытки и картинки с поздравлениями Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

День Крещения Руси — праздничные открытки Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

День Крещения Руси — картинки с поздравлениями Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

День Крещения Руси 28 июля: праздничные открытки Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

День Крещения Руси: открытки и картинки Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Крещение Руси. Поздравления в открытках Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Крещение Руси. Поздравления в картинках Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Крещение Руси. Красивые поздравления Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Крещение Руси. Открытки онлайн Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Крещение Руси. Поздравления в открытках онлайн Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Поздравления с Крещением Руси онлайн Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Открытки на Крещение Руси онлайн Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Поздравления в открытках с Крещением Руси Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Поздравления в картинках с Крещением Руси Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Поздравления в открытках с Крещением Руси онлайн Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Любую из этих открыток в WhatsApp или Telegram вы можете совершенно бесплатно отправить в качестве поздравления своим родным.