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27 июля 2025 в 08:15

День Крещения Руси 28 июля: праздничные открытки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

День Крещения Руси, отмечаемый 28 июля, — это праздник в честь исторического события 988 года, когда князь Владимир крестил жителей Киева, положив начало христианству как государственной религии. Это решение определило духовное и культурное развитие Руси, заложив основы ее письменности, искусства и единства. С 2010 года праздник имеет официальный статус и символизирует преемственность веры, общие культурные корни и духовное возрождение. В этот день по всей стране звонят колокола, напоминая о значении выбора, определившего судьбу целого народа.

Вы можете поздравить родных и близких, братьев и сестер во Христе с этим светлым праздником, отправив им электронную открытку. Это можно сделать совершенно бесплатно.

День Крещения Руси — праздничные открытки и картинки с поздравлениями День Крещения Руси — праздничные открытки и картинки с поздравлениями Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

День Крещения Руси — праздничные открытки День Крещения Руси — праздничные открытки Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

День Крещения Руси — картинки с поздравлениями День Крещения Руси — картинки с поздравлениями Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

День Крещения Руси 28 июля: праздничные открытки День Крещения Руси 28 июля: праздничные открытки Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

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Любую из этих открыток в WhatsApp или Telegram вы можете совершенно бесплатно отправить в качестве поздравления своим родным.

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