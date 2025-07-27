День Крещения Руси 28 июля: праздничные открытки
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
День Крещения Руси, отмечаемый 28 июля, — это праздник в честь исторического события 988 года, когда князь Владимир крестил жителей Киева, положив начало христианству как государственной религии. Это решение определило духовное и культурное развитие Руси, заложив основы ее письменности, искусства и единства. С 2010 года праздник имеет официальный статус и символизирует преемственность веры, общие культурные корни и духовное возрождение. В этот день по всей стране звонят колокола, напоминая о значении выбора, определившего судьбу целого народа.
Вы можете поздравить родных и близких, братьев и сестер во Христе с этим светлым праздником, отправив им электронную открытку. Это можно сделать совершенно бесплатно.
День Крещения Руси — праздничные открытки и картинки с поздравлениями
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
День Крещения Руси — праздничные открытки
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
День Крещения Руси — картинки с поздравлениями
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
День Крещения Руси 28 июля: праздничные открытки
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
День Крещения Руси: открытки и картинки
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Крещение Руси. Поздравления в открытках
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Крещение Руси. Поздравления в картинках
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Крещение Руси. Красивые поздравления
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Крещение Руси. Открытки онлайн
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Крещение Руси. Поздравления в открытках онлайн
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Поздравления с Крещением Руси онлайн
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Открытки на Крещение Руси онлайн
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Поздравления в открытках с Крещением Руси
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Поздравления в картинках с Крещением Руси
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Поздравления в открытках с Крещением Руси онлайн
Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Любую из этих открыток в WhatsApp или Telegram вы можете совершенно бесплатно отправить в качестве поздравления своим родным.