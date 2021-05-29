«Подготовка недетская»: Баранец оценил вероятность войны с США в Арктике

https://static.news.ru/photo/02cbb462-c077-11eb-b5f3-96000091f725_660.jpg Виктор Баранец Фото: РИА Новости

Военный обозреватель Виктор Баранец прокомментировал в разговоре с NEWS.ru публикацию National Interest о подготовке Вашингтона к первой войне в Арктике. По его словам, вероятность конфликта между США с Россией в регионе «очень высока» — «51% — да, 49% — нет». Даже выше, «чем в Чёрном море или даже в Сирии, и подготовка к возможному „горячему“ противостоянию идёт недетская».

Собеседник отметил, что Москва настаивает на том, что маршрут Северного морского пути (СМП) пролегает в территориальных водах РФ, поэтому при прохождении военных и гражданских судов «будьте добры выполнять» международные и национальные правила.

Они (правила. — NEWS.ru) просты. За 30–45 дней запрос на проход, цель прохода. Второе: берёте у нас лоцманскую проводку, чтобы нигде не ударились о скалы. Ну и третье: вы будете там [результаты жизнедеятельность человека] сливать, масло сливать, вы будете портить наши территориальные воды, пожалуйста, заплатите экологический налог, — рассказал обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

Эксперт напомнил о словах командующего Береговой охраной США Пола Зукунфта, заявившего, что СМП должен быть международным. После этого последовали «реальные приготовления» Пентагона к возможному конфликту — аренда ледоколов у северных стран, размещение авиаполка истребителей F-16 на Аляске.

Мы, естественно, сразу отреагировали и на Чукотке посадили свою дивизию береговой охраны, усилили наши береговые войска в том регионе, — добавил Баранец.

По его словам, в США считают, что СМП «оккупирован русскими», и намерены это остановить и «хозяйничать в русской Арктике наравне с русскими». Эксперт отметил, что агрессивные заявления могут перерасти в реальные действия. Говоря о сдерживающих факторах, Баранец назвал, прежде всего, наличие у России ядерного оружия и условие его применения.

Ранее в National Interest появился материал о вероятной войне в Арктике. По мнению автора публикации Криса Осборна, «никому не хочется начать стрельбу рядом с белыми медведями и пингвинами», но Белый дом беспокоится по поводу создания новых стратегических возможностей для некоторых стран из-за таяния льдов.