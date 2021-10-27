Коротченко назвал планом войны учения ВВС США по уничтожению флота России

Учения стратегических бомбардировщиков ВВС США B1B Lancer по условному уничтожению кораблей Балтийского и Черноморского флотов России являются отработкой Вашингтоном плана войны с РФ, рассказал NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Таким образом он прокомментировал публикацию Forbes о способностях этих самолётов выпустить по БФ 48 противокорабельных ракет большой дальности LRASM и ликвидировать «весь Балтийский флот в один присест».

По данным Forbes, благодаря большой дальности LRASM B-1 смогут обстрелять и корабли РФ в любой точке Чёрного моря из воздушного пространства НАТО.

Коротченко напомнил, что в случае атаки со стороны США против РФ у последней «будут развязаны руки для обуздания агрессора», а разыгрываемые Белым домом сценарии рискуют привести мир к третьей мировой войне и обмену между США и РФ ядерными ударами. Журналист подчеркнул, что американские военные подразумевают «идеальный сценарий, когда их никто не ждёт».

Во-первых, у нас развёрнуты дальнобойные системы ПВО, в частности С-400, способные поражать цели на удалении 400 км от точки пуска. Есть системы радиоэлектронной разведки, фиксирующие местонахождение самолётов ВВС США, особенно стратегических бомбардировщиков, существует система контроля воздушного пространства. На любой удар по России они получат аналогичный ответ, — подчеркнул Коротченко.

Главред «Национальной обороны» добавил, что США «теряют чувство реализма, забыв, что мир уже стоял на пороге ядерной войны» во время Карибского кризиса в 1962-м.

Они снижают планку, делают обыденными разговоры о возможной войне. Наши бомбардировщики открыто не отрабатывают такие задачи. Понятно, что план ответных действий есть, но наши генералы не объявляют об этом. Мы не шантажируем Запад началом войны. Они это делают постоянно. Риск войны становится всё более вероятным, — резюмировал Коротченко.

Ранее сообщалось, что руководство ВВС США в рамках учений на случай войны с Россией несколько дней назад отправило истребители F-16 на передовую авиабазу Эриксон, которая расположена на острове Шемья (Аляска) у границ с Россией. В годы холодной войны она активно эксплуатировалась и считалась идеальным местом для перехвата советских военных самолётов над Беринговым морем.