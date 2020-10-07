Песков заявил, что Россия не ведёт работу над химическим оружием

https://static.news.ru/photo/47e10c72-0886-11eb-ae47-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.ru

Россия не работает над созданием или доработкой химического оружия, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, такие работы не могут проводиться в связи с тем, что страна является участницей соответствующей конвенции о запрещении химического оружия.

РФ выполнила все свои обязательства по этой конвенции, поэтому об этом не может идти и речи, — подчеркнул он, комментируя заявления о том, что в отношении блогера Алексея Навального было применено усовершенствованное вещество «Новичок».

Ранее NEWS.ru пиал, что Министерство иностранных дел РФ прокомментировало выводы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по отравлению политика Алексея Навального. В ведомстве это назвали «спектаклем».

Навальный месяц находился на лечении в берлинской клинике Charité, куда был доставлен самолётом санавиации 22 августа. До этого он два дня был в омской больнице, будучи госпитализированным с экстренно приземлившегося пассажирского авиалайнера, направлявшегося из Томска в Москву.

Больше двух недель оппозиционер провёл в коме, 23 сентября выписали из клиники.

Соратники Навального считают, что он был отравлен. Этой версии придерживаются и немецкие врачи, заявившие, что на политика было совершено покушение с использованием вещества из группы «Новичок». Однако российские медики настаивают на том, что ядов в организме оппозиционера не обнаружили.

Международное сообщество потребовало у России расследовать случившееся. Москва, в свою очередь, запросила у Берлина соответствующие доказательства и результаты новых анализов.

Уголовное дело по факту случившегося российские правоохранительные органы возбуждать не стали. Песков это объяснял тем, что де-факто следственные действия по ситуации с Навальным идут, и если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто де-юре.