Песков назвал стратегические силы России самыми мощными в мире

Наличие у России самых современных в мире стратегических сил является сдерживающим фактором и залогом стабильности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Представитель Кремля
Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал, что Москва предложила Вашингтону начать диалог по стратегической стабильности и обсудить планы создания среды бесконфликтного существования. Он напомнил, что президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поставил задачу обсудить с американскими коллегами связанные со стратегическими вооружениями вопросы. По словам дипломата, современная система контроля над вооружениями находится в кризисе.