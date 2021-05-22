Песков назвал стратегические силы России самыми мощными в мире

https://static.news.ru/photo/0ea632a2-bbbe-11eb-8065-96000091f725_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наличие у России самых современных в мире стратегических сил является сдерживающим фактором и залогом стабильности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Представитель Кремля отметил , что стратегическая стабильность — это неотъемлемая часть российско-американских переговоров. Поэтому эти вопросы должны и будут обсуждаться на самых различных уровнях, считает Песков.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал, что Москва предложила Вашингтону начать диалог по стратегической стабильности и обсудить планы создания среды бесконфликтного существования. Он напомнил, что президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поставил задачу обсудить с американскими коллегами связанные со стратегическими вооружениями вопросы. По словам дипломата, современная система контроля над вооружениями находится в кризисе.