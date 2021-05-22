16+

Рубрики

Медиа

Архив

Оружие

Песков назвал стратегические силы России самыми мощными в мире

14:40, 23 мая 2021
Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Наличие у России самых современных в мире стратегических сил является сдерживающим фактором и залогом стабильности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Представитель Кремля отметил, что стратегическая стабильность — это неотъемлемая часть российско-американских переговоров. Поэтому эти вопросы должны и будут обсуждаться на самых различных уровнях, считает Песков.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал, что Москва предложила Вашингтону начать диалог по стратегической стабильности и обсудить планы создания среды бесконфликтного существования. Он напомнил, что президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поставил задачу обсудить с американскими коллегами связанные со стратегическими вооружениями вопросы. По словам дипломата, современная система контроля над вооружениями находится в кризисе.

Telegram

Хотите получать новости быстрее всех? Подписывайтесь на нас в Telegram

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео