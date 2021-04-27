Россия предложила США начать диалог по стратегической стабильности

https://static.news.ru/photo/d712bd94-a748-11eb-9300-96000091f725_660.jpg Фото: mil.ru

Москва предложила Вашингтону начать диалог по стратегической стабильности и обсудить планы создания среды бесконфликтного существования. Об этом журналистам рассказал заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передаёт ТАСС.

Целью таких переговоров может стать создание среды бесконфликтного существования. Хотел бы отметить, что мы уже предложили администрации Байдена запустить диалог по стратегической стабильности в русле того, о чем заявил Владимир Путин, имея в виду рассмотрение озабоченностей в этой сфере и поиск путей урегулирования имеющихся проблем, — цитирует агентство дипломата.

Рябков напомнил, что президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию поставил задачу обсудить с американскими коллегами связанные со стратегическими вооружениями вопросы. По словам дипломата, современная система контроля над вооружениями находится в кризисе.

Ранее стало известно, что представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил о необходимости возродить диалог с Россией по вопросам разоружения и нераспространения ядерного оружия.

Чиновник процитировал высказывание российского президента Владимира Путина, произнесённое во время обращения к Федеральному собранию. Национальный лидер сказал, что РФ предлагает своим иностранным партнёрам обсудить вопросы стабильности в мире и вывести некое уравнение безопасности.