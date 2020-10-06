Опубликовано видео перехвата британских самолётов российским Су-27

Минобороны обнародовало видео перехвата российским истребителем Су-27 британских военных самолётов над Чёрным морем. Четыре воздушные цели, приближающиеся к российским границам, обнаружили средства контроля воздушного пространства, истребитель поднялся на их перехват.
Уже в воздухе экипаж российского самолёта опознал цели как два истребителя «Тайфун», самолёт-заправщик КС-3 и стратегический самолёт-разведчик британских ВВС RC-135,
Отмечается, что в последнее время увеличилась активность иностранных военных самолётов у российских границ.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский истребитель Су-27 поднялся на перехват двух американских стратегических бомбардировщиков B-52H, направлявшихся к границам РФ над Балтийским морем, заявили в Национальном центре управления обороной РФ. Инцидент произошёл 25 сентября 2020 года.
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