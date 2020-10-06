Опубликовано видео перехвата британских самолётов российским Су-27

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Гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард» начали разрабатывать в России ещё в период СССР, рассказал один из его создателей — почётный генеральный директор, почётный генеральный конструктор реутовского предприятия Герберт Ефремов. По его словам, это стало ответом на американскую программу «Стратегическая оборонная инициатива», которая не на шутку встревожила советское руководство.

Опасность противоракетной обороны (ПРО) США заключается в сочетании с массово развёрнутыми ударными ядерными ракетами, пояснил он. Одновременное обладание средствами нанесения упреждающего массированного ядерного удара и средствами перехвата немногих оставшихся после...