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Опубликовано видео перехвата британских самолётов российским Су-27

23:22, 06 октября 2020 12
Фото: Vadim Savitsky/Global Look Press

Минобороны обнародовало видео перехвата российским истребителем Су-27 британских военных самолётов над Чёрным морем. Четыре воздушные цели, приближающиеся к российским границам, обнаружили средства контроля воздушного пространства, истребитель поднялся на их перехват.

Уже в воздухе экипаж российского самолёта опознал цели как два истребителя «Тайфун», самолёт-заправщик КС-3 и стратегический самолёт-разведчик британских ВВС RC-135, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в последнее время увеличилась активность иностранных военных самолётов у российских границ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский истребитель Су-27 поднялся на перехват двух американских стратегических бомбардировщиков B-52H, направлявшихся к границам РФ над Балтийским морем, заявили в Национальном центре управления обороной РФ. Инцидент произошёл 25 сентября 2020 года.

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