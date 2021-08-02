Новейшая дальняя гиперзвуковая ракета X-95 появится в России

В России ведётся разработка авиационной гиперзвуковой ракеты большой дальности X-95, заявил начальник военной академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий военному изданию «Военная мысль».

На сегодняшний день господство в воздушно-космической сфере — условие успешного ведения боевых действий. В этих целях для Воздушно-космических сил РФ разрабатываются и принимаются на вооружение такие новые и модернизированные образцы вооружения, военной и специальной техники, как высокоточное оружие воздушного базирования большой дальности, в частности гиперзвуковая ракета Х-95, — заявил Зарудницкий.

Источники издания отмечают, что новое оружие разраба тывается для применения в составе вооружения модернизированного дальнего бомбардировщика Ту-22М3М, модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М и Перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА).

Ранее военный эксперт, директор по политике в области разоружения и сокращения угроз Ассоциации по контролю над вооружениями (США) Кингстон Рейф заявил, что человечеству грозит неконтролируемая ядерная война. Привести к этому может гонка вооружений между сверхдержавами. Например, разработка ракет Китаем и Россией.