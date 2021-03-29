Новый транспортник Ил-112В успешно завершил второй полёт

https://static.news.ru/photo/f4198b38-9141-11eb-8b7d-96000091f725_660.jpg Фото: t.me/AviaCT

Новый перспективный отечественный военно-транспортный самолёт Ил-112В во вторник, 30 марта, успешно завершил второй полёт. Взлёт и посадка воздушного судна произошли на Воронежском авиастроительном объединении (ВАСО).

Первый полёт перспективного транспортника состоялся там же 30 марта 2019 года. Второй был запланирован на апрель 2020-го. Однако сбыться этим планам было не суждено. Полёт не состоялся из-за реконструкции взлётно-посадочной полосы на ВАСО. Сейчас работы уже завершены.

Второй полёт Ил-112В состоялся во вторник. Самолёт поднялся в воздух в 11:35 мск. Он успешно завершил полёт и приземлился в 12:04.

О технологических доработках судна, которые были произведены за два года, журналистам рассказал представитель конструкторского бюро «Ил» в Воронеже Александр Анохин. Он отметил, что после первого полёта был зафиксирован перевес, поэтому инженеры снизили вес судна.

Сейчас вес самолёта приближен к тому, что указан в техническом задании заказчика. Самолёт опытный, первый экземпляр, естественно, были замечания и по конструктиву, и по другим моментам, сейчас они устранены, — цитирует Анохина ТАСС.

Ил-112В является первым военно-транспортным самолётом, который был разработан в РФ с нуля после распада СССР.

Как ранее передавал NEWS.ru, два российских стратегических ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт над Баренцевым и Норвежским морями. Об этом сообщили в Минобороны России.