Новые британские танки будут противостоять военным из России

Обозреватель Калеб Ларсон рассказал , что танковые силы Великобритании находятся в плачевном состоянии. Основной танк британских ВС Challenger 2 морально устарел. Лондон длительное время никак не решал эту проблему, теперь британские военные намерены модернизировать эти танки до версии Challenger 3. Боевая машина получит новый двигатель и передовую систему обнаружения целей. Кроме того, у новой версии танка не будет нарезного ствола. Вместо этого он будет оснащён гладкоствольной 120-мм пушкой.

The British Army will receive a fleet of 148 Challenger 3 main battle tanks as part of an 800 million contract with Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL), the Defence Secretary has announced today. pic.twitter.com/dcsIsZQD6j