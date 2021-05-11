Новые британские танки будут противостоять военным из России

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Великобритания начнёт модернизацию своего парка бронетехники, чтобы противостоять растущей военной мощи России. Новая версия известного танка Challenger будет построена вопреки британским традициям танкостроения. Об этом пишет американский портал 19FortyFive.

Обозреватель Калеб Ларсон рассказал , что танковые силы Великобритании находятся в плачевном состоянии. Основной танк британских ВС Challenger 2 морально устарел. Лондон длительное время никак не решал эту проблему, теперь британские военные намерены модернизировать эти танки до версии Challenger 3. Боевая машина получит новый двигатель и передовую систему обнаружения целей. Кроме того, у новой версии танка не будет нарезного ствола. Вместо этого он будет оснащён гладкоствольной 120-мм пушкой.

Это, вероятно, означало бы конец эпохи британских боеприпасов HESH. Однако смена орудия обеспечит лучшую совместимость новых танков Великобритании с их коллегами по НАТО, — пояснил Ларсен.

The British Army will receive a fleet of 148 Challenger 3 main battle tanks as part of an 800 million contract with Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL), the Defence Secretary has announced today. pic.twitter.com/dcsIsZQD6j — UK Defence Journal (@UKDefJournal) May 7, 2021

Журналист напоминает, что британский Challenger 2 уже длительное время не модернизировался. Из-за этого британские военные не могут конкурировать со своими потенциальными противниками, к ним в первую очередь относятся российские боевые машины.

Ранее представители британского парламента опубликовали доклад, в котором смоделировали танковую дуэль подразделений России и Великобритании. В документе указано, что с большой вероятностью этот конфликт закончится не в пользу подданных королевы. Указано, что у британских боевых машин низкая механическая надёжность и слабая огневая мощь. Устаревший парк военной техники даёт возможность Соединённому Королевству внести «эффективный вклад» в сдерживание России сухопутными силами НАТО.