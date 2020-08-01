Новую самоходку для ВДВ «Лотос» показали публике

https://static.news.ru/photo/077e4a24-d3e7-11ea-90d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перспективное самоходное орудие «Лотос», разработанное для Воздушно-десантных войск, было продемонстрировано в рамках военно-спортивного праздника, посвящённого предстоящему Дню ВДВ, который в России отмечают 2 августа. Мероприятие состоялось в Климовске — районе города Подольска Московской области.

«Лотос» отличается увеличенным вдвое боекомплектом по сравнению с орудием прошлого поколения «Нона», передаёт РИА Новости со ссылкой на главного конструктора Вениамина Счастливцева.

120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие «Лотос» уже прошло предъявительские испытания. Сейчас проходят приёмо-сдаточные испытания, в ходе которых специалисты <...> принимают образец и дают заключение о его готовности к предварительным испытаниям, — заявил неназванный источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

Он уточнил, что в рамках прошедших испытаний самоходка прошла 80 километров и произвела 14 выстрелов.

Из 57 пунктов приёмо-сдаточных испытаний орудию осталось провести ещё семь. В их числе — проверка стопоров, системы навигации, а также взвешивание для определения боевой массы.

Поначалу предполагалось, что на смену имеющемуся на вооружении десантников артиллерийскому комплексу «Нона-С» придёт самоходка «Зауралец-Д», работу над которой вели в ЦНИИточмаше. Однако позднее Минобороны отказалось от проекта «Зауральца» в пользу усовершенствованного «Лотоса». Основным отличием новой самоходки от нереализованного «Зауральца» является современное орудие с большей дальностью стрельбы, а также новые боеприпасы для высокоточного огня.

О начале работы над опытным образцом «Лотоса» стало известно осенью 2018 года. Впервые самоходка была публично представлена Центральным научно-исследовательским институтом точного машиностроения (ЦНИИточмаш) в 2019 году. Как заявлял тогда гендиректор предприятия Альберт Баков, новое самоходное орудие для ВДВ будет стрелять на 13 километров.

Первые образцы «Лотоса» было поручено собирать Конструкторскому бюро автоматических линий имени Л. Н. Кошкина.

Ранее NEWS.ru писал, что авиадесантируемое плавающее самоходное артиллерийское орудие 2С42 «Лотос» создаётся для повышения огневой мощи подразделений ВДВ. Его масса — 18 тонн, максимальная скорость — 70 километров в час, мощность двигателя — 450 лошадиных сил, а запас хода — не менее 500 км.