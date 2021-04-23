NI рассказал о дефиците вооружения в украинской армии

https://static.news.ru/photo/24b7f2a8-a424-11eb-85ee-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/armsnews

Украинские военные испытывают ряд серьёзных проблем. ВСУ не может сравниться с российской армией, в том числе из-за дефицита современных военных технологий. Об этом заявил эксперт американского журнала The National Interest.

По его словам, Киев может похвастаться «скромными успехами» в некоторых направлениях. К ним относится создание противокорабельной ракеты «Нептун». Она предназначена для усиления береговой охраны. Также украинские власти намерены приобрести у Турции беспилотники.

Аналитик отмечает, что, несмотря на эти успехи, украинская армия обладает относительной мощью и её следует рассматривать только в контексте способности противостоять российским войскам.

За последние семь лет Кремль настойчиво инвестировал средства и вкладывал усилия в целый ряд передовых возможностей, на которые у Украины до сих пор нет чёткого ответа, — это сложная сеть ПВО, одни из самых передовых в мире реактивных истребителей, а также множество модернизированных боевых машин пехоты и основных боевых танков, — отмечает американский эксперт.

Российская армия превосходит украинскую по военной мощи. Журналист отмечает, что чрезмерные оптимистичные оценки экспертов вырваны из контекста и затуманивают общую стратегическую картину. По его словам, Киев не может позволить себе полномасштабную войну с Россией и если такое произойдёт, тогда Украина проиграет, если не получит серьёзную поддержку извне.

Ранее стало известно о проведении учений подразделениями ПВО Вооружённых сил Украины на одном из полигонов в Херсонской области, которая граничит с Крымом. В учениях задействованы боевые расчёты ЗРК и зенитных установок. Военные уделяют особое внимание инженерному оборудованию огневых позиций, охране и обороне.