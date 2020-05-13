Начались испытания стреляющего щита для силовых структур РФ

https://static.news.ru/photo/a1b4d7f0-94ba-11ea-9041-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ростех

Научно-исследовательский институт прикладной химии, входящий в структуру Ростеха, проводит испытания стреляющего щита «Легион» для внутреннего российского заказчика.

Щит разработали в 2016 году на базе пистолета ограниченного поражения «Оса». В случае опасности, сотрудник правоохранительных органов может отстреливаться, нажав на тумблер на рукоятке щита. Предусмотрено использование патронов раздражающего действия, а также травматических и светозвуковых. Ранее «Легион» поставлялся на экспорт.

В интересах внутреннего заказчика сейчас проводим комплекс испытаний. В зависимости от пожеланий заказчика, по результатам испытаний, при необходимости, можем доработать его, — цитирует ТАСС директора НИИ по гражданской продукции, ВТС и маркетингу Артёма Муранова.

Как писал NEWS.ru ранее, российские специалисты создали две новые марки стали. Эти инновационные разработки начнут применять в военно-оборонном производстве. Об этом сообщила компания «Северсталь».