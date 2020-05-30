На Украине испытали ракеты, которыми хотели «взорвать» Крымский мост

https://static.news.ru/photo/732a6e0c-a303-11ea-9e03-fa163e074e61_660.jpg РК-360МЦ «Нептун» Фото: Администрация президента Украины/CC BY 4.0/wikimedia.org

Глава конструкторского бюро «Луч» (Укроборонпром) Олег Коростелев заявил об успешном проведении испытаний крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун».

Я всех вас поздравляю! Испытания прошли успешно, все надводные цели были поражены на заданной дальности, — привели слова Олега Коростелева в РИА Новости.

Испытания проходили на полигоне Алибей в Татарбунарском районе Одесской области. Крылатым ракетам удалось поразить две цели.

Глава конструкторского бюро «Луч» отметил, что первая цель была на расстоянии 85 километров, а вторая — 110 километров. Несмотря на то что между целями ракет расстояние составило около 20 километров, ракеты поразили цели почти одновременно. Их запустили с интервалом в две секунды.

Именно этими ракетами на Украине грозились «уничтожить» Крымский мост, отметили на портале KP.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что украинская крылатая ракета «Нептун» оказалась лёгкой модернизацией российского противокорабельного комплекса Х-35, принятого на вооружение в 2003 году. Американские журналисты обнаружили, что для сборки ракеты используются аналогичные советским детали.