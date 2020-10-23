Москва вызвала военного атташе ФРГ из-за учений с «ядерной» авиацией

https://static.news.ru/photo/f688e2a8-153e-11eb-aed8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Israeli Air Force/ Amit Agronov

Минобороны (МО) РФ заявило германской стороне, что участие Берлина в манёврах НАТО, во время которых армия ФРГ отработала элементы применения американского тактического ядерного оружия, нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и провоцирует рост напряжённости по линии соприкосновения РФ — НАТО.

Германскому военному представителю была доведена позиция Минобороны России в связи с участием немецкой стороны в учениях НАТО Steadfast Noon и Resilient Guard, в ходе которых отрабатываются элементы применения американского тактического ядерного оружия, — цитирует ТАСС сообщение МО РФ.

По предварительным данным, учения проходили в федеральных землях Северный Рейн — Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Во время тренировок была задействована авиация, способная нести атомное оружие. Кроме того, на базе в районе Бюхеля, по неофициальной информации, на хранении находятся 20 ядерных боеголовок США типа B61, используемые Белым домом в рамках стратегической стратегии НАТО по устрашению вероятных врагов.

Накануне в Иране начались ежегодные учения ПВО. Военные намерены отработать пассивную оборону, чтобы усыпить бдительность соперника, а следующим шагом должна стать установка безопасной и многоуровневой связи между системами ПВО посредством интегрированной сети ПВО, чтобы принимать решения в соответствии со степенью угрозы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Вашингтон готов сесть с иранской стороной за стол переговоров, несмотря на проводимую Белым домом политику максимального давления. Речь идёт о ядерной сделке, заключённой в 2015 году. США вышли из неё в 2018-м и начали оказывать на Иран экономическое давление.