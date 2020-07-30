Мощь российского «Спрута» оценили в Польше

https://static.news.ru/photo/094f31ca-d2d8-11ea-ae57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Российская самоходная противотанковая пушка «Спрут-СДМ1», которую собирается приобрести Индия, позволяет действенно бороться с боевой техникой вероятного противника.

Об этом сообщает Defence24. Издание отмечает, что российская пушка подходит для нейтрализации китайского танка Тип 15, используемого для «работы» в горах.

О желании правительства Индии закупить за рубежом вооружение на фоне военного конфликта с Китаем рассказало издание Economic Times. Среди прочих вариантов упоминался и «Спрут-СДМ-1», по техническим характеристикам похожий на танки Т-72 и Т-90, которые использует армия Индии.

«Спрут» благодаря его небольшой массе, компактным размерам и колоссальной огневой мощи способен продемонстрировать высокую эффективность в качестве альтернативы основному танку вооружённых сил страны при его использовании на пересеченной горной местности, — отмечается в материале Defence24.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские конструкторы превратят противотанковую пушку «Спрут-СДМ1» в плавающий танк. Новая разработка будет оснащена усиленной защитой. Кроме того, в ходовой части будет использована торсионная подвеска от БМП-3, так как она является менее прихотливой, чем гидропневматическая у «Спрута».