https://static.news.ru/photo/7927cf2a-2de7-11ea-9263-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Морская пехота России входит в пятерку лучших в мире. Лидерство в данном рейтинге отдано американскому Корпусу морской пехоты (КМП).

Топ-5 данного рода войск Военно-морских сил составил американский журнал The National Interest, который отдал предпочтение соотечественникам, поскольку КМП выделяется своей численностью. Данные за 2017 год говорят о почти 186 тысячах американских морских пехотинцах и около 38 тысячах резервистов.

Российской морской пехоте отдано второе место. Её, считают в журнале, отличает хорошая подготовка и боеспособность.

В рейтинг также включены Королевская морская пехота Великобритании и морская пехота Южной Кореи. В Сеуле, указывает The National Interest, военные обучаются специалистами из США и способны выполнять те же функции, что и КМП.

Пятёрку лучших замыкает китайская морская пехота. Авторы рейтинга отмечают, что данный род войск Китая не имеет боевого опыта. С целью ликвидации пробела НОАК настаивает на более тесном сотрудничестве с ВМФ России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что журнал The National Interest составил рейтинг самых сильных военно-морских флотов в мире. Первое место занял ВМФ США, так как он самый многочисленный. На втором месте — флот КНР благодаря китайскому правительству, увеличившему оборонный бюджет в десять раз по сравнению с 1989 годом. «Традиционно сухопутной» России досталось третье место, в основном, как пишет издание, благодаря наследию СССР. Четвёртое и пятое место этого рейтинга заняли Великобритания и Япония соответственно.