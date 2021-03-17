МО РФ опровергло сообщения о взрыве торпед с корабля в Приморье

https://static.news.ru/photo/a31396c8-8739-11eb-bc93-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министерство обороны России опровергло информацию, появившуюся в СМИ, о том, что 10 марта при выгрузке с большого противолодочного корабля в Приморском крае якобы взорвались торпеды.

Публикации в отдельных средствах массовой информации о якобы взрыве 10 марта 2021 года торпед при выгрузке с большого противолодочного корабля в Приморье, не соответствует действительности. Никаких происшествий, связанных с обслуживанием вооружения кораблей и судов Тихоокеанского флота, не было, — заявили ТАСС в военном ведомстве.

Ранее РЕН ТВ сообщил , что в приморском закрытом городе Фокино при выгрузке взорвались торпеды. О причинах ЧП не сообщалось. При этом, как утверждал сайт телеканала, после взрыва начался пожар и стрела крана рухнула на борт корабля. Сообщалось также и о семи пострадавших, некоторые из которых отравились, предположительно, продуктами горения либо нервно-паралитическим веществом. Кроме того, из-за пробоины от падения крана в трюм начала поступать вода, возникла угроза опрокидывания и затопления корабля. В материале также было указано, что расследованием инцидента занимается ФСБ.

NEWS.ru писал, что 15 марта экипаж сторожевого корабля Балтийского флота (БФ) РФ «Ярослав Мудрый» принял участие в нескольких плановых учениях. Моряки отработали элементы подготовки, обслуживание артиллерии и оборону во время нападения вероятного противника.