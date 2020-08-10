Минпромторг: вертолёт Ка-52М «Аллигатор» совершил первый полёт

https://static.news.ru/photo/609f2b90-daff-11ea-a1bf-fa163e074e61_660.jpg Вертолёт Ка-52М Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Холдинг «Вертолёты России» провёл первый полёт опытного образца новейшего модернизированного военного вертолёта Ка-52М «Аллигатор», передали представители Минпромторга РФ 10 августа 2020 года. По заявлению ведомства, данная машина впитала в себя все лучшие технические решения, до этого проверенные на других вертолётах, производимых как для гособоронзаказа, так и на экспорт.

Ка-52М получил модернизированную оптико-электронную систему с повышенной дальностью обнаружения и распознавания целей, новый цифровой привод, позволяющий повышать точность прицеливания во время стрельбы из пушки. Усовершенствованную машину снабдили также новым радиолокационным комплексом с активной фазированной антенной решеткой, а также управляемой ракетой с повышенной дальностью, говорится в сообщении на официальном сайте Минпромторга РФ.

Ракетное вооружение Ка-52М унифицировано с вооружением другого новейшего вертолёта Ми-28НМ, что позволило значительно увеличить дальность поражения целей, — цитирует гендиректора «Вертолётов России» Андрея Богинского портал предприятия.

Ка-52М может эксплуатироваться в любых температурных условиях, в том числе в Арктике. Шасси вертолёта оснастили колесами с более высокой несущей способностью и износостойкостью, а также светотехническими приборами со светодиодами. Кроме того, конструкторы применили новые решения для кабины пилотов.

Накануне глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил о поставках 1100 основных образцов вооружения для войск в первом полугодии. В частности, среди них есть и 16 самолётов различного класса. Также в этот перечень вошли 53 вертолёта, 80 беспилотников, пять боевых кораблей, атомная подводная лодка, большой десантный корабль и фрегат.

Министр подчеркнул, что на данный момент в плановом порядке армия получает инженерную и автомобильную технику, средства связи, авиационное вооружение и боеприпасы. По мнению Шойгу, оснащённость войск современным вооружением должна достигнуть 70% до конца 2020 года. Пандемия коронавируса не должна повлиять на этот показатель.

Ранее NEWS.ru писал, что испытания новейшего самоходной артиллерийской установки (САУ) «Коалиция-СВ» будут завершены в 2022 году. «Коалиция-СВ» оснащена пушкой калибра 152 мм. Благодаря модернизации конструкции заряжания пушки новейшая САУ способна выдавать более десяти выстрелов в минуту. Это выше скорости стрельбы аналогичных систем.