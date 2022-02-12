Минобороны вызвало военного атташе США из-за ситуации с подводной лодкой

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Минобороны РФ вызвало военного представителя Соединённых Штатов в связи с появлением американской подлодки в территориальных водах России, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В связи с нарушением подводной лодкой ВМС США государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве США в Москве, — говорится в сообщении.

Дополнительно отмечается, что американская подлодка применила самоходный имитатор для раздвоения цели на средствах радиолокационного и акустического оборудования и на большой скорости покинула территориальные воды РФ.

Ранее появилась информация, что Минобороны России 12 февраля около курильского острова Уруп в территориальных водах РФ зафиксировало присутствие американской подводной лодки типа «Вирджиния».