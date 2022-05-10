Минобороны России показало работу ЗРС С-300В и ПЗРК «Игла» на Украине

Фото Vadim Savitsky / Global Look Press

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчётов зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300В, а также переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Игла». Отмечается, что ЗРС призваны обеспечивать защиту подразделений Вооружённых сил России (ВС РФ) от средств воздушного нападения во время спецоперации. Военные с помощью С-300В в основном сбивают украинские беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2, пишут «Известия».

Такое количество сбитых Bayraktar говорит о слаженной работе не только расчётов, но всей батареи, — рассказал начальник расчёта пусковой установки С-300В Иван.

Он добавил, что многоканальная станция наведения ракет может сопровождать одновременно до 12 воздушных целей и выдавать их точные координаты сразу нескольким пусковым установкам.

Американский президент Джо Байден ранее подписал закон о ленд-лизе для Украины, упрощающий оказание ей военной помощи. В конгрессе рассчитывают, что одобренный обеими палатами закон упростит и ускорит оказание военной помощи Киеву. Отмечается, что законопроект был представлен сенатором от штата Техас Джоном Корнином. Закон разрешает президенту США в 2022 и 2023 годах дать указание администрации «предоставить во временное пользование военную технику и имущество правительству Украины или правительствам стран Восточной Европы» для «повышения обороноспособности» этих стран.