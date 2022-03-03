Минобороны России показало, как работает спецназ на Украине

Министерство обороны Росcии опубликовало на своём YouТube-канале видео действий российских военных подрaзделений на Украине. В частности, на кадрах видно бойцов армейской aвиации и спецназа.

В начале видео показаны служащие cпецподразделений, находящиеся в вертолёте, который летит над территорией Украины. Затем можно видеть, как cпецназовцы высаживаются в одном из районов страны.

Работа армейской авиации ВКС России в ходе спецоперации, — говорится в описании ролика.

Ведомство ранее показало поражение объектов противника. Ракеты класса «воздух — земля» выпустили российские вертолёты по военной технике Украины во время спецоперации по демилитаризации страны. После кадров ударов Минобороны показало и поражённые цели — сгоревшие украинские боевые машины.