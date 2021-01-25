Минобороны РФ изменило требования к самолёту огневой поддержки

https://static.news.ru/photo/62a28ef0-5ee4-11eb-87f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минобороны РФ изменило требования к будущему самолёту непосредственной огневой поддержки. Аппарат разрабатывается на базе военно-транспортного аппарата. Технологию планируют задействовать для помощи войскам в боевых условиях. Артиллерийским огнём и управляемыми боеприпасами он будет уничтожать живую силу, укрепления и бронетехнику противника в любых погодных условиях, днём и ночью. Проект стартовал ещё в 2016-м. В 2019 году стало известно, что основой для него должен стать Ан-12, но позже выяснилось, что он не отвечает требованиям, предъявляемым к подобной технике.

Отечественную боевую машину, кроме 57-мм пушки, снабдят высокоточными бомбами и ракетами. До этого эксперты предполагали, что самолёт вооружат только артиллерийскими системами. Добавление же управляемых снарядов превратят аппарат в полноценное средство огневой поддержки, пишут «Известия».

До сих пор нет уверенности, что подобная машина нужна нашим вооружённым силам. <...> Американцы создавали свой AC-130 для сил специальных операций. До сих пор он для поддержки спецопераций и применяется. Такие самолёты пригодны для атак на боевиков и террористов, но к войне с серьёзным противником они совершенно не приспособлены, — считает военный эксперт Владислав Шурыгин.

Планы вооружить военно-транспортные самолёты вынашивали ещё в СССР, однако при наличии нескольких тысяч бомбардировщиков, истребителей и штурмовиков подобные модификации сочли ненужными.

Кроме того, предприятия Ростеха приступили к созданию нового поколения истребителей-перехватчиков под условным названием «МиГ-41». Опытно-конструкторские работы должны завершиться созданием прототипа.

Ранее в самолётостроительной корпорации «МиГ» заявляли, что МиГ-41 создаётся на замену МиГ-31 и сможет выполнять задачи в космосе. МиГ-41 должен стать «абсолютно новым» решением, применимым в арктических условиях и в беспилотном режиме.

Как писал NEWS.ru, журналисты американского журнала Military Watch пофантазировали, какими будут российские боевые самолёты будущего. По их мнению, МиГ-41 объединит в себе преимущества перехватчиков МиГ-25 и МиГ-31 и технологии нового поколения, что сделает его серьёзной угрозой для спутников врагов. Далее авторы статьи перечислили гипотетические модели, характеристики которых основаны на представлении журналистов о модернизации существующей военной авиации.