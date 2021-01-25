В России разрабатывают перехватчик нового поколения

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Предприятия Ростеха приступили к созданию нового поколения истребителей-перехватчиков под условным названием «МиГ-41». Опытно-конструкторские работы должны завершиться созданием прототипа.

Разработка следующего поколения истребителей-перехватчиков уже начата. Проект перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата под условным обозначением «МиГ-41» находится на стадии опытно-конструкторских работ, — говорится в сообщении корпорации.

Ранее в самолётостроительной корпорации «МиГ» заявляли, что МиГ-41 разрабатывается на замену перехватчику МиГ-31 и сможет выполнять задачи в космосе. МиГ-41 должен стать «абсолютно новым самолётом», применимым в арктических условиях и в беспилотном режиме.

Как писал NEWS.ru, журналисты американского журнала Military Watch пофантазировали, какими будут российские боевые самолёты будущего. По их мнению, истребитель МиГ-41 объединит в себе преимущества перехватчиков МиГ-25 и МиГ-31 и технологии нового поколения, что сделает его серьёзной угрозой для спутников врагов.

Далее авторы статьи перечислили гипотетические модели, характеристики которых основаны на представлении журналистов о модернизации существующих военных самолётов. Так, в будущем Россия может выпустить усовершенствованную версию истребителя МиГ-29, в который могут интегрировать многие технологии МиГ-35. Ещё одним кандидатом для модернизации, по мнению авторов, станет новейший Су-57, который после усовершенствования можно будет отнести к шестому поколению боевых машин.