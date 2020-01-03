https://static.news.ru/photo/7af8289e-2ee7-11ea-a358-fa163e074e61_660.jpg Фото: vvs.moscow

Журналисты американского журнала Military Watch пофантазировали, какими будут российские боевые самолёты будущего.

Первым авторы обсудили перспективный бомбардировщик ПАК ДА, которые, как они предполагают, станет ответом РФ на B-21 Raider США и H-20 Китая и сможет использовать различные боеприпасы, в том числе гиперзвуковые баллистические ракеты.

Истребитель МиГ-41 объединит в себе преимущества перехватчиков МиГ-25 и МиГ-31 и технологии нового поколения, что сделает его серьёзной угрозой для спутников врагов.

Далее авторы статьи перечислили гипотетические модели, характеристики которых основаны на представлении журналистов о модернизации существующих военных самолётов.

Так, в будущем Россия может выпустить усовершенствованную версию истребителя МиГ-29, в который могут интегрировать многие технологии МиГ-35.

Ещё одним кандидатом для модернизации, по мнению авторов, станет новейший Су-57, который после усовершенствования можно будет отнести к шестому поколению боевых машин.

Последним в списке назван преемник советского сверхзвукового истребителя вертикального взлёта и посадки Як-141. В Military Watch считают , что его могут оснастить радаром с активной фазированной антенной решёткой и наделить способностью применять новые боеприпасы.

Как писал NEWS.ru, ранее заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что максимальную скорость ракет российских гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» планируется увеличить до более чем 10 чисел Маха (12,25 тысячи километров в час).