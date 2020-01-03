Журналисты американского журнала Military Watch пофантазировали, какими будут российские боевые самолёты будущего.
Первым авторы обсудили перспективный бомбардировщик ПАК ДА, которые, как они предполагают, станет ответом РФ на B-21 Raider США и H-20 Китая и сможет использовать различные боеприпасы, в том числе гиперзвуковые баллистические ракеты.
Истребитель МиГ-41 объединит в себе преимущества перехватчиков МиГ-25 и МиГ-31 и технологии нового поколения, что сделает его серьёзной угрозой для спутников врагов.
Далее авторы статьи перечислили гипотетические модели, характеристики которых основаны на представлении журналистов о модернизации существующих военных самолётов.
Так, в будущем Россия может выпустить усовершенствованную версию истребителя МиГ-29, в который могут интегрировать многие технологии МиГ-35.
Ещё одним кандидатом для модернизации, по мнению авторов, станет новейший Су-57, который после усовершенствования можно будет отнести к шестому поколению боевых машин.
Последним в списке назван преемник советского сверхзвукового истребителя вертикального взлёта и посадки Як-141. В Military Watch
Как писал NEWS.ru, ранее заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил, что максимальную скорость ракет российских гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» планируется увеличить до более чем 10 чисел Маха (12,25 тысячи километров в час).
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