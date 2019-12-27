https://static.news.ru/photo/29673ef2-28a2-11ea-bc53-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/facebook.com

Минобороны представило на выставке существующих и перспективных образцов военной техники, развёрнутой в Национальном центре управления обороной, модель подлодки пятого поколения «Лайка».

Субмарину разрабатывает Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит». Проекту присвоен индекс 545. «Лайка» представляет собой атомный подводный крейсер. Она может погружаться до 600 метров, автономностью до 90 суток и скоростью хода 35 узлов.

Модель российской перспективной АПЛ пятого поколения "Лайка". Фото https://t.co/U6YfUgvZ2K pic.twitter.com/5LRpecn2aF — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) December 27, 2019

Кроме того, субмарина будет нести крылатые ракеты «Калибр», «Оникс» и «Циркон», перспективный противолодочный комплекс «Ответ», скоростные подводные ракеты «Хищник» и другое. Её снабдят единой интегрированной системой боевого управления с искусственным интеллектом, информирует bmpd .

Как писал NEWS.ru, в начале декабря предприятие завершило государственные испытания атомной подводной лодки проекта 955А «Князь Владимир». Сейчас специалисты устраняют выявленные в ходе них замечания.