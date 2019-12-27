Минобороны представило на выставке существующих и перспективных образцов военной техники, развёрнутой в Национальном центре управления обороной, модель подлодки пятого поколения «Лайка».
Субмарину разрабатывает Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит». Проекту присвоен индекс 545. «Лайка» представляет собой атомный подводный крейсер. Она может погружаться до 600 метров, автономностью до 90 суток и скоростью хода 35 узлов.
Кроме того, субмарина будет нести крылатые ракеты «Калибр», «Оникс» и «Циркон», перспективный противолодочный комплекс «Ответ», скоростные подводные ракеты «Хищник» и другое. Её снабдят единой интегрированной системой боевого управления с искусственным интеллектом, информирует bmpd.
Как писал NEWS.ru, в начале декабря предприятие завершило государственные испытания атомной подводной лодки проекта 955А «Князь Владимир». Сейчас специалисты устраняют выявленные в ходе них замечания.