Российскую ракету К-77М назвали серьёзной проблемой для НАТО

Новая российская авиационная ракета класса «воздух-воздух» К-77М, предназначенная для истребителей Су-57, может стать самой совершенной и эффективной в мире. У неё есть все шансы существенно изменить правила игры в воздушных боях и стать серьёзной проблемой для НАТО. Об этом говорится в статье, опубликованной изданием Military Watch.

В материале отмечается, что ракета оптимизирована для поражения некрупных и манёвренных целей на больших расстояниях. Её дальность превышает 190 километров.

Кроме того, в системе наведения применяется активная фазированная решётка, которая гарантирует К-77М поражение неприятельской цели. Дело в том, что современные истребители благодаря своей маневренности научились «сбегать» за пределы узкого диапазона датчиков авиаракет. Однако с К-77М из-за её системы наведения такой номер не пройдёт.

Появление вблизи границ НАТО российских самолётов с ракетами К-77М вызовет серьёзную тревогу на Западе, — говорится в статье.

Авторы добавили, что новыми ракетами могут быть оснащены не только Су-57, но и другие российские истребители. Кроме того, не исключено, что К-77М заинтересуются другие страны, в частности Китай и Египет.

Ранее издание Al Arab опубликовало статью, автор которой отметил, что Россия обошла США в гонке вооружений. Благодаря успехам в разработке гиперзвуковых ракет РФ вооружилась «более мощной дубиной». Вашингтону придётся приложить усилия, чтобы догнать Москву и на это могут потребоваться годы.