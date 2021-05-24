МИД РФ обнародовал данные по стратегическим вооружениям России и США

Министерство иностранных дел РФ опубликовало данные о суммарном количестве образцов стратегического наступательного вооружения (СНВ), стоящих на вооружении в России и США. По информации внешнеполитического ведомства, Вашингтон нарушил условия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3).
По состоянию на 1 марта 2021 года Россия
В МИД обратили внимание на то, что последнего показателя США удалось достичь за счёт одностороннего вывода из зачёта по ДСНВ 56 пусковых установок БРПЛ Trident II и 41 тяжёлого бомбардировщика B-52H.
Их переоборудование было осуществлено таким образом, что российская сторона не может подтвердить приведение этих стратегических наступательных вооружений в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения. <...> Кроме того, США переименовали четыре шахтные пусковые установки, предназначенные для обучения, в не предусмотренную ДСНВ категорию «учебных шахт» и отказываются включать их в зачёт по Договору в качестве неразвёрнутых шахтных пусковых установок МБР, — отметили в Министерстве иностранных дел.
В апреле РФ и США впервые после продления ДСНВ-3 передали друг другу данные о количестве ракет и ядерных боеголовок. Глава Минэнерго Соединённых Штатов Дженнифер Грэнхолм в том же месяце заявила о намерении Вашингтона модернизировать ядерное оружие для сдерживания агрессии, исходящей от других стран.