МИД РФ обнародовал данные по стратегическим вооружениям России и США

https://static.news.ru/photo/9b6e5120-bc8f-11eb-b719-96000091f725_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Министерство иностранных дел РФ опубликовало данные о суммарном количестве образцов стратегического наступательного вооружения (СНВ), стоящих на вооружении в России и США. По информации внешнеполитического ведомства, Вашингтон нарушил условия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3).

По состоянию на 1 марта 2021 года Россия обладает 517 единицами развёрнутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжёлых бомбардировщиков, подсчитали в МИД. В арсенале США находится 651 образец вооружений аналогичных классов. Количество развёрнутых боезарядов на МБР, БРПЛ и тяжёлых бомбардировщиках оценивается в 1456 для России, 1357 — для США. В распоряжении Москвы 767 развёрнутых и неразвёрнутых пусковых установок МБР, пусковых установок БРПЛ и тяжёлых бомбардировщиков, показатель Вашингтона — 800.

В МИД обратили внимание на то, что последнего показателя США удалось достичь за счёт одностороннего вывода из зачёта по ДСНВ 56 пусковых установок БРПЛ Trident II и 41 тяжёлого бомбардировщика B-52H.

Их переоборудование было осуществлено таким образом, что российская сторона не может подтвердить приведение этих стратегических наступательных вооружений в состояние, непригодное для использования ядерного вооружения. <...> Кроме того, США переименовали четыре шахтные пусковые установки, предназначенные для обучения, в не предусмотренную ДСНВ категорию «учебных шахт» и отказываются включать их в зачёт по Договору в качестве неразвёрнутых шахтных пусковых установок МБР, — отметили в Министерстве иностранных дел.

В апреле РФ и США впервые после продления ДСНВ-3 передали друг другу данные о количестве ракет и ядерных боеголовок. Глава Минэнерго Соединённых Штатов Дженнифер Грэнхолм в том же месяце заявила о намерении Вашингтона модернизировать ядерное оружие для сдерживания агрессии, исходящей от других стран.