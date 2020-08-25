Лётчик рассказал об испытаниях нового оружия на боевом вертолёте

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Новые виды управляемого вооружения испытываются на ударном вертолёте Ми-28НМ в ходе госиспытаний. Об этом рассказал начальник отдела лётных служб, старший лётчик-испытатель Национального центра вертолётостроения «Миль и Камов» (входит в «Вертолеты России») Герой России Сергей Маслов.

Испытываются виды вооружения со значительно увеличенной дальностью поражения воздушных и наземных объектов. Также проверяется работа нового бортового комплекса обороны, обеспечивающего сохранение жизни экипажу и машине, отметил лётчик в интервью РИА Новости.

Маслов добавил, что уже испытаны две трети вооружений, которые появятся на этом вертолёте нового поколения. Его возможности будут расширены за счёт ряда усовершенствованных систем. Их тоже ждут испытания.

Улучшаем характеристики, увеличиваем диапазон боевого применения, чтобы обеспечить экипажу возможность работать по целям, не входя в зону ПВО, — подчеркнул Маслов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что модернизированный ударный вертолёт Ми-28НМ подвергся ракетному обстрелу с земли во время государственных испытаний. Об этом рассказал лётчик-испытатель Сергей Маслов. По его словам, испытания обстрелом, которые устраивают для проверки бортового комплекса обороны вертолёта, прошли успешно.