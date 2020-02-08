Минобороны Латвии подготовило законопроект об отчуждении земли площадью пять гектаров в Яуналуксненской волости Алуксненского края.
Ведомство не сообщает, для каких целей ему понадобилась земля. Однако в проекте отмечается, что ранее был утверждён план по развитию потенциала противовоздушной обороны и модернизации существующих систем ПВО. Правительство одобрило переход земли под военные нужды ещё в 2018 году,
Ранее NEWS.ru сообщал, что посольство России намерено ответить на травлю журналистов и представителей бизнес-сообществ в Латвии.
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