https://static.news.ru/photo/b787d3da-4a7c-11ea-80b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.lv

Минобороны Латвии подготовило законопроект об отчуждении земли площадью пять гектаров в Яуналуксненской волости Алуксненского края.

Ведомство не сообщает, для каких целей ему понадобилась земля. Однако в проекте отмечается, что ранее был утверждён план по развитию потенциала противовоздушной обороны и модернизации существующих систем ПВО. Правительство одобрило переход земли под военные нужды ещё в 2018 году, пишет «Интерфакс».

Ранее NEWS.ru сообщал, что посольство России намерено ответить на травлю журналистов и представителей бизнес-сообществ в Латвии.