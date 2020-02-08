https://static.news.ru/photo/64fe673c-4a2c-11ea-a449-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Посол России в Риге Евгений Лукьянов заявил, что травля журналистов и представителей бизнес-сообщества в Латвии и Эстонии не останется без внимания.

Так он прокомментировал информацию о массовых отказах со стороны латвийских банков обслуживать сотрудников СМИ, сотрудничающих с российскими изданиями. По имеющимся данным, их существующие счета блокируются, а в открытии новых кредитные организации отказывают, передаёт Sputnik Латвия.

Будем требовать, чтобы Латвия вернулась к исполнению договорных норм, которые они подписали. Надежды на результат мало, потому что работают двойные стандарты. Самое главное, чей именно «сукин сын». Если это латышский, то это свой «сукин сын», если чужой, то извиняйте. Как говорится, не повезло тебе родиться русским, — заявил посол.

Дипломат отметил, что свобода слова, по его мнению, декларируется лишь на словах, а на самом деле людям закрывают рты, он сравнил блокировку счетов с бандитизмом 90-е.

Как писал NEWS.ru ранее, с 1 января 2020 года сотрудники Sputnik Эстония из-за давления властей страны разорвали трудовые отношения с редакцией. Однако работа сайта эстонского бюро на этом не закончена, заявила руководитель постоянного представительства МИА «Россия сегодня» в Эстонии Елена Черышева.