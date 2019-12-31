https://static.news.ru/photo/4760e7f2-2cba-11ea-a80a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Елена Черышева/facebook.com

С 1 января сотрудники Sputnik Эстония из-за давления властей страны разорвали трудовые отношения с редакцией. Однако работа сайта эстонского бюро на этом не закончена, заявила руководитель постоянного представительства МИА «Россия сегодня» в Эстонии Елена Черышева.

Сайт перешёл на работу в чрезвычайном режиме, сообщается на странице бюро в Facebook.

С 1 января нас лишили возможности работать для вас, — говорится в сообщении на сайте.

Черышева также обвинила Эстонию в отсутствии свободы слова в стране, несмотря на 11-е место в мире по этому показателю, по мнению «Репортёров без границ».

Журналисты намерены восстановить работу сайта максимально быстро, но на то, чтобы организовать её таким образом, чтобы не жить под постоянным давлением со стороны властей Эстонии, потребуется некоторое время, добавила Черышева.

Ранее NEWS.ru писал, что в МИД РФ пообещали дать комплексный ответ на действия Таллина в отношении сотрудников Sputnik Эстония.