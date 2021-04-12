Контракт на поставку Индии ЗРС С-400 «Триумф» выполняется

https://static.news.ru/photo/fcc8bb40-9b9c-11eb-aa80-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия продолжает выполнять контракт на поставку Индии зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 «Триумф». Об этом заявила пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Валерия Решетникова.

В настоящее время Россия и Индия продолжают работать над реализацией контракта на поставку индийской стороне систем противовоздушной обороны С-400 «Триумф» по ранее согласованному плану. О сроках начала поставок систем в рамках указанной сделки будет объявлено в ближайшей перспективе, — цитирует её ТАСС.

Решетникова добавила, что потенциальные иностранные заказчики проявляют интерес к ЗРС С-400. Это связано с тем, что только эта система ПВО способна обеспечить гарантированное поражение как крылатых и баллистических ракет, так и беспилотных летательных аппаратов различных классов.

Москва и Нью-Дели в 2018 году подписали контракт на поставку пяти полковых комплектов зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» стоимостью более $5 млрд. Эту сделку уже назвали крупнейшей за всю историю «Рособоронэкспорта». Поставки должны завершиться к апрелю 2023 года. В январе в Россию прибыли индийские специалисты для прохождения обучения по работе на С-400.

Системы С-400 находятся не только на вооружении армии РФ, но и закупаются многими иностранными партнёрами. Так, подобные системы есть уже у Китая, Турции и Индии, а также покупкой российских ЗРС С-400 интересуются Ирак, Египет, Саудовская Аравия, Катар и Вьетнам.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что российская зенитная ракетная система С-400, которую Турция купила у РФ, несовместима с технологиями НАТО. Он добавил, что данные комплексы могут угрожать авиации Блока, писал NEWS.ru.