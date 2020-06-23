Капитан первого ранга заявил, что Украине нужны катера США для провокации

https://static.news.ru/photo/14388266-b4f7-11ea-8c9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Navy/Keystone Press Agency/GlobalLookPress

Председатель Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) капитан первого ранга Михаил Ненашев сообщил, что 16 катеров США усилят только «провокационный потенциал» ВМС Украины, но не боевой.

Закупка Украиной этих катеров <...> это только потенциал провокации и создания проблем для судоходства. То есть это такое государственное пиратство они, возможно, разовьют, — процитировали Михаила Ненашева в РИА Новости.

Он отметил, что у ВМС РФ достаточно развиты Черноморский и Азовский флоты. В качестве дополнительных мер российская сторона может усилить морскую пограничную охрану.

Эксперт сообщил, что переданные Украине американские катера Mark VI недостаточно защищены и слабые. Кроме того, украинской стороне понадобится время на комплектование экипажей для новых катеров. По словам эксперта, Украина до сих пор не укомплектовала переданные в 2019 году американцами два катера Island.

Катера это так, для тех, кто не разбирается, они могут рассказывать. Алюминиевый корпус катера из автомата Калашникова прошивается в легкую <...> Катера это больше для таможни, для борьбы с контрабандистами. Одного РПГ достаточно, чтобы полностью потопить этот кораблик, — привели слова Михаила Ненашева в агентстве.

Он подытожил, что очередная поставка американских катеров Украине, говорит о «печальном положении» военно-промышленного комплекса страны, который был огромным во времена СССР.

Как писал NEWS.ru ранее, заместитель главы МИД Украины Василий Бондарь сообщил, что украинская сторона намерена и дальше продолжать разрывать соглашения с Россией. Он отметил, что раньше между Киевом и Москвой было 453 подписанных двусторонних соглашения, а сейчас около 300.