Канада поможет Украине в производстве патронов

https://static.news.ru/photo/ee9b8564-c448-11eb-97d2-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Предприятие «Укроборонпром» и компания «Артём» заключили соглашение о строительстве на Украине патронного завода с канадскими фирмами GL Munitions и Waterbury Farrel. Как пишет «Военное обозрение», Киев не может самостоятельно реализовать такой проект, поэтому рассчитывает на помощь из Канады.

Гендиректор «Укроборонпрома» Юрий Гусев заявил , что подписание соглашения должно решить проблему отсутствия патронного производства на Украине. При этом никакие подробности контракта пока не разглашаются.

После начала конфликта в Донбассе единственный действующий украинский патронный завод оказался на территории, контролируемой самопровозглашённой Луганской народной республикой. С 2014 года в Киеве неоднократно анонсировали открытие предприятий для производства боеприпасов. В 2018 году говорилось о планах наладить выпуск патронов «советских» калибров, в 2019-м — «натовских», однако до практической реализации дело так и не дошло. Пока Украина закупает патроны у стран, входивших в Организацию Варшавского договора.

Ранее стало известно, что украинские десантники хотят получить на вооружение самоходную артиллерийскую установку чешского производства Dana-М2 калибра 152 мм. Об этом сообщил командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ генерал-лейтенант Евгений Мойсюк. При этом его предшественник на посту командующего ДШВ Михаил Забродский заявлял, что Киев закупает самоходки у Чехии по завышенной в полтора раза цене.