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Канада поможет Украине в производстве патронов

11:41, 03 июня 2021
Фото: pexels.com

Предприятие «Укроборонпром» и компания «Артём» заключили соглашение о строительстве на Украине патронного завода с канадскими фирмами GL Munitions и Waterbury Farrel. Как пишет «Военное обозрение», Киев не может самостоятельно реализовать такой проект, поэтому рассчитывает на помощь из Канады.

Гендиректор «Укроборонпрома» Юрий Гусев заявил, что подписание соглашения должно решить проблему отсутствия патронного производства на Украине. При этом никакие подробности контракта пока не разглашаются.

После начала конфликта в Донбассе единственный действующий украинский патронный завод оказался на территории, контролируемой самопровозглашённой Луганской народной республикой. С 2014 года в Киеве неоднократно анонсировали открытие предприятий для производства боеприпасов. В 2018 году говорилось о планах наладить выпуск патронов «советских» калибров, в 2019-м — «натовских», однако до практической реализации дело так и не дошло. Пока Украина закупает патроны у стран, входивших в Организацию Варшавского договора.

Ранее стало известно, что украинские десантники хотят получить на вооружение самоходную артиллерийскую установку чешского производства Dana-М2 калибра 152 мм. Об этом сообщил командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ генерал-лейтенант Евгений Мойсюк. При этом его предшественник на посту командующего ДШВ Михаил Забродский заявлял, что Киев закупает самоходки у Чехии по завышенной в полтора раза цене.

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