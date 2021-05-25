«Калашников» показал видео испытаний неизвестного оружия

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Оружейный концерн «Калашников» опубликовал в соцсети «ВКонтакте» видеоролик с испытаниями нового оружия.

На видео учебную мишень поражают ракетой, после чего следует взрыв. Эту же картину затем демонстрируют с другого ракурса, при этом ведущий съёмку дрон сбивает осколками.

Когда кадр важнее дрона. Если что, это спойлер к большому релизу. Кто угадает, что анонсируем? — гласит подпись к видео.

В комментариях прозвучало мнение, что речь идёт о новом противотанковом ракетном комплексе. Один из пользователей предположил, что в видео показывают сухопутный вариант «Вихря» (противотанковый ракетный комплекс, разработанный для вооружения штурмовиков Су-25Т, Су-39, вертолётов Ка-50, Ка-52, а также катеров и малых патрульных кораблей).

Ранее новейший пистолет «Рысь», разработанный концерном «Калашников», поступил на вооружение Росгвардии. Ожидается, что к оружию проявят интерес МВД, ФСО и Минобороны.