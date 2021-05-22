Новейший пистолет Лебедева «Рысь» поступил на вооружение в Росгвардию

https://static.news.ru/photo/267df618-bc49-11eb-9c32-96000091f725_660.jpg Фото: kalashnikovgroup.ru

Росгвардия получила новейший пистолет Лебедева «Рысь» концерна «Калашников. Испытания оружия успешно завершены, госкомиссия утвердила результаты тестов и рекомендовала принять новинку на вооружение, пишет РИА Новости.

Пистолет начали разрабатывать четыре года назад по заказу Росгвардии, но планируется, что к оружию проявят интерес МВД, ФСО, Минобороны. «Рысь» создавали под патрон 9×19 мм, он выпущен в двух вариантах: стандартном и специальном.

Специальный оснащён приспособлением для снижения громкости стрельбы, а также дополнительным стволом с посадочным местом для его установки и элементами для крепления оружия на экипировке. Пистолет можно использовать со всевозможным навесным оборудованием, магазинами увеличенное ёмкости, ударно-спусковым механизмом с режимом автоматической стрельбы.

Как сообщалось ранее, оружейный концерн «Калашников» собрался продать научно-производственное объединение (НПО ) «Молния», создававшее космический корабль «Буран». Покупателем станет корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).