Новейший пистолет Лебедева «Рысь» поступил на вооружение в Росгвардию

Росгвардия получила новейший пистолет Лебедева «Рысь» концерна «Калашников. Испытания оружия успешно завершены, госкомиссия утвердила результаты тестов и рекомендовала принять новинку на вооружение, пишет РИА Новости.
Пистолет
Специальный оснащён приспособлением для снижения громкости стрельбы, а также дополнительным стволом с посадочным местом для его установки и элементами для крепления оружия на экипировке. Пистолет можно использовать со всевозможным навесным оборудованием, магазинами увеличенное ёмкости, ударно-спусковым механизмом с режимом автоматической стрельбы.
Как сообщалось ранее, оружейный концерн «Калашников» собрался продать научно-производственное объединение (НПО ) «Молния», создававшее космический корабль «Буран». Покупателем станет корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).