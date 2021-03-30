РБК: «Калашников» собрался продать создателя «Бурана»

https://static.news.ru/photo/203ea8b4-91ed-11eb-a4b4-96000091f725_660.jpg Фото: npomolniya.ru

Оружейный концерн «Калашников» собрался продать научно-производственное объединение (НПО ) «Молния», создававшее космический корабль «Буран». Покупателем станет корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).

Сделка ещё не завершена окончательно. Этому препятствуют огромные долги «Молнии», вопрос с которыми необходимо решить, чтобы передать НПО в собственность «Тактического ракетного вооружения». Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе.

Её заключению препятствуют в том числе большие долги «Молнии», ещё до конца не сформирован отчёт об оценке, — пояснил источник.

В самом концерне «Калашников» не стали комментировать появившуюся информацию. Там только напомнили, что НПО «Молния» входит в концерн с 2018 года. Также в КТРВ не ответили на запрос журналистов.

Ранее NEWS.ru писал, что разработчик космического корабля «Буран» НПО «Молния» работает над созданием нового аэрокосмического челнока гражданского назначения, сообщила гендиректор предприятия Ольга Соколова. По её словам, за последний год специалисты «Молнии» серьёзно продвинулись в работе.