Испытания единственного авианосца РФ отложили на неопределённый срок

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Гендиректор Объединённой судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов в интервью «Ведомостям» сообщил, что ремонт авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» идёт по графику, однако испытания судна будут отложены из-за технических проблем.

Контракт заканчивается в 2023 году. Но на испытания мы выйдем несколько позднее графика из-за ряда технических проблем, связанных с поставкой ремонтного оборудования — паротурбинных установок производства завода «Киров-энергомаш», — сказал генеральный директор ОСК.

По словам Рахманова, последствия пожара, от которого пострадал единственный российский авианосец, уже устранены. Он отметил, что происшествие не нанесло большого ущерба кораблю. Гендиректор ОСК переадресовал Минобороны вопрос, почему военные не заказывают судостроителям ещё одно судно, способное нести на борту авиацию.

Если поступит заказ, ОСК сможет построить такой корабль. Соответствующие проработки у наших КБ есть, верфи проходят модернизацию, нам будет где строить корабли больших размерений, — заявил Рахманов.

«Адмирал Кузнецов» построен в Николаеве на Черноморском судостроительном заводе, на воду его спустили в 1985 году. Корабль может нести более 50 летательных средств. Ожидается, что в ходе модернизации судно оснастят морским вариантом комплекса ПВО «Панцирь».

12 декабря 2019 года на «Адмирале Кузнецове», находившемся тогда на ремонте в Мурманске, произошёл пожар. Огонь тушили почти сутки, погибли два человека, ещё 14 пострадали. Ущерб кораблю Рахманов оценивал в 500 млн рублей.

Гендиректора судоремонтного завода Евгения Зудина в Мурманске обвинили в хищениях, совершённых в ходе работ по ремонту «Адмирала Кузнецова». В марте Октябрьский районный суд Мурманска отправил Зудина под арест.